الأهلي المصري يتوجه إلى غينيا لمواجهة كانو سبورت بدوري الأبطال

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

لاعبي الأهلي المصري

سافرت بعثة الأهلي المصري إلى غينيا الاستوائية استعدادا لمواجهة كانو سبورت والمحدد لها السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن تصل البعثة إلى إثيوبيا بعد ٤ ساعات طيران وتبقي بها ساعتين ترانزيت على أن تستكمل رحلتها إلى غينيا الاستوائية التي تصلها بعد ٤ ساعات أخرى.

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وكان مدير الكرة سيد عبد الحفيظ و المدير الإداري سمير عدلي للفريق قد سبقا بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية قبل ٤٨ ساعة مضت لبحث ترتيبات إقامة الفريق وملاعب التدريب.

وضم السويسري رينيه فايلر ٢٥ لاعبا ضمن قائمة الفريق المتجهة إلى غينيا وهم :

شريف إكرامي، علي لطفي و محمد الشناوي وأحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود متولي، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ

ويلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي الذي يضم كلا من علي معلول ووليد أزارو وجيرالدو واليو ديانج.