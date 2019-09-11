شكرا لقرائتكم هل أعلن حازم إمام العصيان ضد الزمالك؟.. الخليج 365 يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مصدر مقرب من حازم إمام الظهير الأيمن لنادى الزمالك ما أثير مؤخرًا عن افتعال اللاعب لأزمة بعد استبعاده الدائم من المباريات الأخيرة، وآخرها الخروج من قائمة الفريق التى سافرت إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت بدور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل.

وقال المصدر إن حازم إمام ملتزم فى التدريبات خلال الفترة الأخيرة، ولم يتسبب في أي أزمة، مضيفا أنه يحترم رؤية الجهاز الفنى الجديد بقيادة الصربي ميتشو ويجتهد من أجل الحصول على فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة.

الزمالك وبطل السنغال



كانت بعثة الزمالك غادرت القاهرة صباح اليوم، متجهة إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالى.

وتضم بعثة الزمالك 21 لاعبا وهم: محمد عواد ، محمد أبو جبل ، محمد صبحي فى حراسة المرمي، ومحمود علاء، محمد عبد الغني، محمود الونش، محمد عبد السلام، حمدى النقاز، محمد عبد الشافي،عبد الله جمعة فى خط الدفاع، وطارق حامد، محمود عبد العزيز ، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو ،يوسف أوباما، محمد عنتر ، أشرف بن شرقى ، كريم بامبو فى خط الوسط، خالد بو طيب، مصطفى محمد، عمر السعيد فى خط الهجوم.

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وأضاف المصدر أن حازم إمام ينتهى عقده مع نهاية الموسم الجديد، ويحق له التوقيع لأى نادى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، موضحا أنه يرفض افتعال أية أزمات حتى لا يتأثر فريقه فى المباريات المقبلة سواء فى السوبر أو دوري أبطال أفريقيا.



محمد صبحي وطارق حامد ومحمد أبو جبل

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت



ويلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.

الزمالك ضد جينيراسيون فوت



كان الزمالك تأهل لدور الـ32 بعد الفوز الكبير على ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة فى مباراة الذهاب، ثم بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64، ليتأهل إلى دور الـ32 من البطولة الأفريقية بالفوز فى مجموع المباراتين 13 / 0، بينما تأهل جينيراسيون فوت السنغالى إلى هذا الدور بعد هزيمته فى مباراة الذهاب من فريق أويلرز الليبيرى بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد.