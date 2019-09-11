شكرا لقرائتكم "الشربيني" و"ندي" يتأهلان إلى ربع نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تمكن الثنائي المصري محمد الشربيني وندى عباس، من التأهل إلى الدور ربع النهائي، ببطولة هونج كونج للاسكواش، المقامة خلال الفترة ما بين 10 إلى 14 سبتمبر الجاري، بجوائز مادية تصل إلى 30 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وانتصر محمد الشربيني على مواطنه يوسف سليمان، بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 66 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8/ 6-11/ 11-6/ 11-7.
كما فازت ندى عباس على منافستها الأمريكية صابرينا صبحي بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6/ 11-8/ 3-11/ 13-11 .
وخرجت سلمى يوسف من البطولة من دور الـ 16 عقب الخسارة أمام منافستها الكندية دانييل لوترينو، بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8/ 11-8/ 10-12/ 7-11/ 11-6 .
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