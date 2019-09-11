شكرا لقرائتكم 25 أكتوبر اجتماع عمومية اتحاد المصارعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ومن المقرر ،أن تعقد العمومية فى قاعة الندوات بمبنى الاتحادات الرياضية بشارع الاستاد البحرى . Advertisements وستشهد الجمعية العمومية مناقشة تصنيف الاتحادات وفقا لما أقرته اللجنة المشكلة من اللجنة الاولمبية ، ومراجعة قواعد التصنيف وفقا لما أقامه الاتحاد من بطولات . يذكر أن المصارعة يشارك فى بطولة العالم التى تقام بكازاخستان فى الفترة من 12 على 18 سبتمبر الجارى ، و التى سبقها معسكر مغلق هناك قبل انطلاق البطولة بأسبوع

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