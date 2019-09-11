شكرا لقرائتكم بعد تعيينه بـ 7 أيام.. اللجنة الخماسية تقيل المدير المالي للجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت اللجنة الخماسية لإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الشكر إلى محمد الشريعي المدير المالي للجبلاية، وذلك بعد أيام قليلة من تعيينه فى هذا المنصب وبالتحديد فى 4 سبتمبر الماضي.

وكانت اللجنة الخماسية أعلنت تعيين محمد الشريعي، عقب تركه للاتحاد الافريقي لكرة القدم، حيث كان يشغل منصب المدير المالي بالكاف.