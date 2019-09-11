شكرا لقرائتكم بعد تعيينه بـ 7 أيام.. اللجنة الخماسية تقيل المدير المالي للجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجهت اللجنة الخماسية لإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الشكر إلى محمد الشريعي المدير المالي للجبلاية، وذلك بعد أيام قليلة من تعيينه فى هذا المنصب وبالتحديد فى 4 سبتمبر الماضي.
وكانت اللجنة الخماسية أعلنت تعيين محمد الشريعي، عقب تركه للاتحاد الافريقي لكرة القدم، حيث كان يشغل منصب المدير المالي بالكاف.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعيينه بـ 7 أيام.. اللجنة الخماسية تقيل المدير المالي للجبلاية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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