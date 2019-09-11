شكرا لقرائتكم قرعة كأس مصر لكرة السلة رجال وسيدات 12 أكتوبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل إقامة قرعة كأس مصر لكرة السلة رجال وسيدات يوم 12 اكتوبر المقبل بمقر الاتحادات بمدينة نصر. ومن المقرر أن تتقدم الفرق والهيئات الراغبة الإشتراك فى البطولة على مستوى الرجال و السيدات ، بسداد رسوم الاشتراك فى البطولتين . يذكر أن تنطلق بطولة الدورى المرتبط تحت 18 سنة ، يوم 3 أكتوبر على مستوى الرجال ، و 1 أكتوبر على مستوى السيدات.

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