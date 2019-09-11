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سفير مصر في غينيا الاستوائية يستقبل بعثة الاهلي...

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جدة - عمرو شويل حرص حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا الاستوائية، على إستقابل بعثة الاهلي فور وصولها غينيا منذ قليل لخوض مباراة كانو سبورت بدوري أبطال أفريفيا.

 

كانت بعثة الاهلي  برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة قد وصلت منذ قليل إلى مطار مالابو بغينيا الاستوائية؛ لمواجهة كانو سبورت السبت المقبل  في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

 

وإستقبل البعثة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق وحاتم حسوبة سفير مصر في غينيا الاستوائية وڤينا نسيو نائب رئيس الاتحاد  الغيني لكرة القدم، والمهندس علاء عامر مدير شركة المقاولون العرب، وسيد ادم مدير القطاع المالي بالمقاولون العرب وبرفقته وفد كبير من الشركة.

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وكانت بعثة الأهلي قد غادرت القاهرة فجر اليوم متوجهة  إلى اديس ابابا التي مكثت بها ساعتين ترانزيت ثم توجهت بعدها  إلى غينيا الاستوائية وضم السويسرى فايلر المدير الفنى الجديد للأهلى 25 لاعبا ضمن قائمة الفريق هم : شريف إكرامى، على لطفى ومحمد الشناوى وأحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى افشة، حسين الشحات، رمضان صبحى، جونيور أجايى، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.

 

فيما يلحق بالبعثة فى غينيا الرباعى الدولى الذى يضم كلا من : على معلول ووليد أزارو وجيرالدو وأليو ديانج، بعد مشاركته مع منتخبات بلادهم فى الأجندة الدولية.

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