شكرا لقرائتكم بيراميدز يبحث عن بديل عبد الله السعيد بعد العرض السعودي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الندم بدأت تسيطر علي مسئولي بيراميدز بعد موافقتهم علي بيع محمد مجدي قفشة صانع العاب الفريق للنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وجاء سبب الندم بعد وجود شك لدى إدارة بيراميدز في استكمال عبد الله السعيد لمسيرته مع الفريق خاصة بعد تلقيه عرض سعودي مغري خلال الساعات الماضية، ورغم رفض إدارة بيراميدز التفريط في السعيد حاليا إلا أن الأمر قد يكون صعبا حال رغبة اللاعب في الرحيل خلال الشتاء القادم، وهو الأمر الذي رحب به النادي السعودي والذي يصر علي التعاقد مع اللاعب سواء في الصيف الجاري أو الشتاء القادم. وبدأ مسئولو بيراميدز في البحث بالفعل عن صانع العاب سواء محلي أو أجنبي لتدعيم خط هجوم الفريق تحسبا لرحيل عبد الله السعيد.

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