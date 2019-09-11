شكرا لقرائتكم برنامج خاص لثلاثى الزمالك المستبعدين من رحلة السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، برنامج تدريب خاص لثلاثى الفريق المستبعدون من رحلة السنغال، استعدادًا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى بدور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، السبت المقبل.

وحرص ميتشو على تحديد البرنامج التدريبى للثلاثى محمود عبد الرزاق شيكابالا "المستبعد خوفًا من الاجهاد"، والمغربى محمد أوناجم، وإمام عاشور "المستبعدان لعدم القيد بالقائمة الأفريقية"، من أجل اتباعه وتجهيزهم لمباراة الأهلى فى السوبر المحلى أمام الأهلى والمقرر لها يوم 20 من الشهر الجارى.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة بطل السنغال كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي.

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خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – أحمد سعيد " زيزو" – يوسف أوباما – محمد عنتر – أشرف بن شرقي – كريم بامبو.

الهجوم: خالد بو طيب – مصطفى محمد – عمر السعيد.