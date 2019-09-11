شكرا لقرائتكم برنامج خاص لثلاثى الزمالك المستبعدين من رحلة السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت قائمة الزمالك لمواجهة بطل السنغال كلاً من..
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي.
خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.
الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – أحمد سعيد " زيزو" – يوسف أوباما – محمد عنتر – أشرف بن شرقي – كريم بامبو.
الهجوم: خالد بو طيب – مصطفى محمد – عمر السعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج خاص لثلاثى الزمالك المستبعدين من رحلة السنغال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.