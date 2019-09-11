شكرا لقرائتكم كواليس رحيل المدير المالي للجبلاية .. الفيفا كلمة السر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، كواليس إقالة محمد الشريعي من منصب المدير المالي للجبلاية، بعد أسبوع واحد من تعيينه.

وأعلن اتحاد الكرة، خلال الأيام الماضية، تعيين عدد من الوجوه الجديدة، فى مناصب مختلفة بالجبلاية، منها تولي محمد الشريعي منصب المدير المالي.

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وكشف المصدر، أن رحيل محمد الشريعي عن منصب المدير المالي لاتحاد الكرة، جاء بناءا على رغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث اعترض مسئولو الفيفا على تعيين الشريعي في الجبلاية.

أضاف المصدر أن اعتراض الفيفا على تعيين الشريعي باتحاد الكرة، بسبب وجود أزمات بينه وبين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، حيث كان مديراً ماليا به.

وأبلغ مسؤولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، محمد الشريعي اليوم بقرار رحيله ليحزم حقائبه ويغادر مقر الجبلاية منذ قليل، بعد تعيينه بـ 7 أيام فقط.