شكرا لقرائتكم الحمدان.. لمس الكرة 20 مرة خلال 70 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت مباراة الأخضر أمام اليمن، يوم الثلاثاء، مشاركة كل من عبدالله الحمدان وهارون كمارا خلال أوقات مختلفة من مجريات اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.

وشارك عبدالله الحمدان منذ بداية المباراة، ولمس الكرة 20 مرة خلال 70 دقيقة تواجد فيها داخل المستطيل الأخضر، ووصل مجموع تمريراته إلى 20، بينما سدد مرتين خارج مرمى المنتخب اليمني.

فيما شارك هارون كمارا أمام اليمن في 20 دقيقة، ولمس الكرة في 8 مناسبات، وصنع فرصة واحدة بينما فقد الكرة 3 مرات أمام اليمن.