شكرا لقرائتكم ماليزيا تسجل أسرع هدف.. وطاجيكستان تتصدر مجموعة اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتاج لاعبو البحرين إلى قطع مسافة تقارب الستة آلاف كيلومتر للوصول إلى عاصمة كموديا، ثم انتظروا سبعا وسبعين دقيقة قبل أن يسجلوا هدف الانتصار على أصحاب الضيافة ليرفع فريقهم رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، يليه إيران بثلاث نقاط بعد الفوز على هونغ كونغ.

فرحة الجولة الأولى لمنتخب فلسطين بفوزه على أوزبكستان سرعان ما تعرضت لانتكاسة بعد الهزيمة في ميدان سنغافورة في الجولة الثانية، ورد ياسر حمد بالتعادل للفدائي بعد هدف محمد شاكر، لكن محمد صفوان أضاف الثاني للسنغافوري الذي بات لديه أربع نقاط في المجموعة الرابعة وسيلاقي السعودية شهر أكتوبر في مباراته المقبلة.

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وخاضت اليابان أول مباراة لها في المجموعة السادسة، وتفوقت على ميانمار بهدفين فيما تبقى طاجيكستان بالصدارة بعد تجاوزها منغوليا.

وشهدت المجموعة السابعة أسرع هدف في الجولة بعد أن هز الماليزي شباك الإمارات بعد خمس وثلاثين ثانية، إلا أن لاعبي المدرب فان مارفيك عادوا بالفوز من كوالالمبور بعد أن نجح علي مبخوت بالتسجيل مرتين في لقاء منح الأبيض أول ثلاث نقاط له ومتأخرا بنقطة عن المتصدرة تايلاند التي هزمت إندونيسيا بثلاثة أهداف جاءت جميعها في الشوط الثاني.

أما المجموعة الثانية فإن منتخب الكويت تلقى هدفا بعد سبع دقائق أمام أستراليا والذي نجح بإضافة هدفين آخرين في الشوط الأول، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني ليكون الفوز الثالث على التوالي "للسوكروز" على الأزرق بمختلف المسابقات، فتساوت أربعة فرق برصيد ثلاث نقاط لكل منها بعد أن عرفت هذه المجموعة أيضا فوز نيبال على تايوان.