شكرا لقرائتكم فرنسا تقطع خطوة جديدة نحو التأهل بثلاثية في مرمى أندورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قطع المنتخبان الفرنسي والتركي خطوة جديدة ومهمة على طريق التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) بفوز الأول على أندورا 3 - صفر والثاني على مضيفه منتخب مولدوفا 4 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثامنة في التصفيات والتي شهدت اليوم أيضا فوز ألبانيا على أيسلندا 4- 2.

وواصل المنتخب الفرنسي صدارته للمجموعة برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام تركيا فيما تجمد رصيد أيسلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام ألبانيا.

ولم يجد المنتخب الفرنسي عناء كبيرا في التغلب على أندورا ليكون الفوز الثالث له على التوالي والخامس في ست مباريات خاضها بالمجموعة حتى الآن.

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وسجل كينغسلي كومان وكليمن لينغلي ووسام بن يدر أهداف الفريق في الدقائق 18 و52 و90.

وسحق المنتخب التركي مضيفه المولدوفي برباعية نظيفة سجلها جينك توسن في الدقيقتين 37 و79 ودينيز توروك ويوسف يازيسي في الدقيقتين 57 و88.

وفي المباراة الثالثة بالمجموعة ، فاز المنتخب الألباني على ضيفه الأيسلندي 4 - 2 ليعرقل انطلاقة أيسلندا في التصفيات ويحتفظ بآماله جيدة في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل من هذه المجموعة إلى النهائيات.