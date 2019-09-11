شكرا لقرائتكم إنجلترا تكتسح كوسوفو بخماسية في التصفيات الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز منتخب إنجلترا صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات يورو 2020 عبر فوزه المثير على ضيفه منتخب كوسوفو 5 - 3 يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من التصفيات. وفي المباراة الأخرى من تصفيات المجموعة الأولى فاز منتخب التشيك على مضيفه الجبل الأسود (مونتنيغرو) 2 /صفر. ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية بفارق ثلاث نقاط عن التشيك التي تقدمت للمركز الثاني فيما تحل كوسوفو في المركز الثالث برصيد ثمان نقاط ومونتنيجرو في المركز الأخير بنقطتين.

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