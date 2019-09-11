إيتو: محمد صلاح لن يحصل على الكرة الذهبية لأن إفريقيا لا تحظى بالاحترام

الموجز

شن نجم كرة القدم الكاميرونية المعتزل حديثاً صامويل إيتو هجوماً عنيفاً على القائمين على ترشيح اللاعبين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وأكد إيتو، في تصريحات لشبكة "VoxAfrica"، أن الأفارقة "لا يحظون باحترام المرشحين"، مشيراً إلى أن جائزة الكرة الذهبية لن ينالها نجما ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني مستقبلاً.

وقال إيتو إن عدم تواجد صلاح وماني والجابوني أوباميانج، المتوّجين بجائزة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، في قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم لا يوجد له أي تفسير.

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وأضاف النجم الكاميروني المعتزل أنه مما لا شك فيه أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعبان على أعلى مستوى، إلا أن المتوّج ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع ليفربول هم محمد صلاح وساديو ماني.

وفي تعليقه على عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية، قال إيتو ساخراً إنه "لو كان برازيلياً لتوّج بالجائزة"، مضيفاً "لو كان أسمى إيتوسينهو كنت سأفوز بالكرة الذهبية".

وكان محمد صلاح وساديو ماني قد قادا ليفربول الإنجليزي للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ "الريدز"، بعد الفوز على توتنهام بهدفين نظيفين.

وأعلن إيتو اعتزاله كرة القدم نهائياً بعد مسيرة حافلة بالنجاحات، أبرزها عندما لعب في صفوف برشلونة الإسباني، حيث حقق بطولات عدة أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين وذلك عاميّ 2005 و2009.