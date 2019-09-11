حيلة ليونيل ميسي الخاصة في عرض سيرك بإسبانيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحظى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وسط مهاجم فريق برشلونة الإسباني، بمتابعة كبيرة حول العالم، كونه الأمهر والنجم الأول في عالم كرة القدم خلال الفترة الحالية.

زوار مدينة برشلونة سيكون في إمكانهم مشاهدة عرض للسيرك يتناول رحلة صعود مهاجم الأرجنتين ليونيل ميسي، الفائز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “رويترز” فسوف يدشن سيرك “دو سوليه” أو “سيرك الشمس” استعراض “ميسي 10” في “بارك ديل فورم” في العاشر من أكتوبر المقبل، حيث أطلق على السيرك أنه “رحلة مثيرة ومدهشة لمدة 90 دقيقة تجمع بين الأداء البدني المذهل والأجواء الشعرية الحالمة”.

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العرض سيتناول رحلة صعود نجم ميسي مهاجم برشلونة من مسقط رأسه في روساريو بالأرجنتين، إلى قمة كرة القدم العالمية في أول عرض لسيرك “دو سوليه” في إسبانيا.

وسمح لوسائل إعلام بزيارة المكان المزمع إقامة السيرك فيه وسيسع ثلاثة آلاف متفرج كل ليلة.

يشار إلى أن ميسي، تسلم مؤخرا جائزة “ESPY”، للتميز في الأداء الرياضي السنوي، التي تمنحها شبكة “ESPN” الإنجليزية، لأفضل لاعب كرة قدم كل عام.