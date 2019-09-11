من متحف الملكة صوفيا.. سيرجيو راموس يقدم قصة حياته في فيلم وثائقي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضر النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، مؤتمر تقديم فيلمه الوثائقي الذي أُطلق عليه اسم “في قلب سيرجيو راموس”، وأُقيم في مُتحف الملكة صوفيا في العاصمة الإسبانية مدريد.

اللاعب الدولي تحدث عن كثير من الأمور بشأن حياته الخاصة والتي يناقشها الفيلم بعيدًا عن كرة القدم، وعن أشياء أُخرى أيضًا خاصة بلاعبين آخرين أمثال ليونيل ميسي مهاجم ونجم نادي برشلونة الإسباني وفيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، وبول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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راموس بدأ تصريحاته عن مشواره مع ريال مدريد قائلًا: لقد ساعدني اللعب في ريال مدريد كثيرًا على التطور في كافة الجوانب في حياتي.

اللاعب تحدث عن فيلمه الوثائقي قائلًا: أنا طفل قادم من كاماس، عملت بجهد كبير لتحقيق حلمي، إذا كان هذا الفيلم سيفيد الناس، فالقصة لا تتعلق فقط بكرة القدم، وإنما تتعلق أيضًا بالعائلة والموسيقى والخيول، الناس سوف يستمتعون برؤية الجانب الآخر من سيرجيو راموس.

قائد الريال أضاف: لم أقم بهذا الوثائقي لكي يقول الناس آراءهم عني، لكن لكي يعرفون كيفت تبدو حياة لاعب كرة القدم، لست هنا لمحاولة تغيير آراء الناس.