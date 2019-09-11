حبيب نور محمدوف يحصل على تكريم خاص في الإمارات.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصل المصارع الروسي حبيب نور محمدوف، بطل العالم للوزن الخفيف في اتحاد الفنون القتالية المختلطة، على تكريم خاص بعد نزاله الأخير في الإمارات العربية المتحدة.

ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل المصارع الروسي، حبيب نور محمدوف، في قصر البحر في أبو ظبي، وهناه على فوزه، متمنيا له التوفيق ومزيدا من الإنجازات في المنافسات والبطولات المقبلة.

المصارع الروسي نورمحمدوف أعرب عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد، مثمنا الدعم الذي يقدمه لمختلف الرياضات.

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تكريم حبيب جاء بعد يومين من تتويج الروسي بطلا للنزال الرئيسي في بطولة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، وذلك في ختام “أسبوع أبو ظبي للتحدي” الذي أقيم في حلبة مرسى ياس.

المقاتل الروسي، حبيب نورمحمدوف، كان قد نجح في الاحتفاظ بحزام بطولة “UFC”، وذلك في نزاله الذي أُقيم في الإمارات العربية المتحدة، ضد خصمه الأمريكي داستن بوارييه.

منافسات الألعاب القتالية في اليوم الأخير من “أسبوع أبوظبي للتحدي”، شملت 13 مواجهة جمعت بين نخبة من المصارعين والمصارعات المصنفين على المستوى العالمي.

نور محمدوف توج بطلا للنزال الرئيسي في الوزن الخفيف، بفوزه على المصارع الأمريكي داستن بورييه وسط حضور كبير في صالة ذي أرينا بحلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي.. وتفوق في الجولة الأولى، لكن بورييه تماسك في الثانية ثم استسلم في الثالثة، وسط تشجيع جماهيري حماسي كبير، وأكد حبيب أنه سعيد لفوزه للمرة الثامنة والعشرين على التوالي.