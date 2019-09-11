الامارات | رسمياً.. الشارقة يتعاقد مع البرازيلي ميلوني

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الشارقة يتعاقد مع البرازيلي ميلوني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على حسابه عبر «تويتر» عن تعاقده رسمياً مع لاعب نادي بالميراس البرازيلي ماركوس ميلوني لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر، إذ تم قيد اللاعب في فئة اللاعب المقيم، علماً أن نادي الشارقة يسعى بقوة للدفاع عن لقبه السابق الذي حققه في الموسم الماضي بالفوز بدرع دوري الخليج العربي لكرة القدم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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