شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يعزز سجله التاريخي برقم جديد والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، 4 أهداف (سوبر هاتريك) في مباراة منتخب بلاده أمام ليتوانيا، ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020، في المباراة التي فازوا بها 5-1 يوم الثلاثاء.

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن رونالدو عزز سجله التهديفي اليوم، بتسجيل الهاتريك الثامن له في تاريخ مشاركاته الدولية مع البرتغال.

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وأوضحت الشبكة أن لاعبي البرتغال سجلوا (24 هاتريك) في كل المشاركات الدولية للمنتخب على مدار التاريخ، سجل رونالدو “ثلثها” بمفرده، وأشارت إلى أن رونالدو يعتبر ثالث لاعب في تاريخ البرتغال يسجل (سوبر هاتريك) في مباراة رسمية لمنتخب بلاده.

وسبق رونالدو لهذا الرقم الأسطورة السابق إيزيبيو عام 1966، ونونو جوميز عام 2002، فيما تعتبر هذه الرباعية هي الثانية للأسطورة الحية كريستيانو رونالدو، الذي وصل لهذا الرقم عام 2016 أيضًا.

وسجل رونالدو أيضًا الثلاثية رقم 54 في مسيرته الكروية ورقم 8 في مسيرته مع البرتغال، وأصبح رونالدو أيضًا أول لاعب يسجل أهدافًا في شباك 40 دولة، كما بات رونالدو الهداف التاريخي لتصفيات اليورو برصيد 25 هدفا.