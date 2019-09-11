دي يونج صاحب الوجهان

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
دي يونج
ترك برشلونة مبهوراً بأداء فرينكي دي يونج في فترة ما قبل الموسم ، وبدا الأمر وكأن جوزيب ماريا بارتوميو قد خرج من ضربة قوية بتوقيعه على أنه مستقبل خط وسط الفريق ، لكن ما تلا ذلك هو ظهور وجهين.
بعد مثل هذا الموسم المذهل لـ دي يونج كان المشجعون قلقين من حقيقة أن نجم أياكس السابق لم ينجح حقًا في مباريات الدوري الاسباني الثلاث التي لعب فيها.
كان مجهولًا إلى حد كبير في النتائج المخيبة للآمال ضد أثلتيك كلوب وأوساسونا ، بينما لم يبرز في فوز فريق جيد ضد ريال بيتيس.
لا أحد يشك في جودته ، وسيصبح لاعبًا أساسيًا لبرشلونة ، لكنه لم يعثر على إيقاعه بعد. ترى كيف بدأ بسلاسة في النجاح مرة أخرى بمجرد بدء الاستراحة الدولية ، فمن الواضح أنه أكثر راحة في إعداد رونالد كومان الهولندي من إرنستو فالفيردي في كاتالونيا.
قد يكون هذا بسبب الألفة أكثر من أي نوع من الألفة ، ومع ذلك فهو بداية بلا منازع ويبرز في كل لعبة واحدة ؛ لقد سجل هدفًا رائعًا للغاية في الفوز الأخير على ألمانيا 4-2.
هذا في كاتالونيا يتساءل فقط عن سبب اختلاف أدائه على المسرح الدولي اختلافًا كبيرًا عن ظهوره في دوري الدرجة الأولى الإسباني والإجابة هي أنه يلعب بشكل مختلف المواقف هناك أيضاً مسألة صغيرة هي الحاجة إلى التكيف مع الحياة في برشلونة.
لكن الكثيرين في بلده الأصلي يعتقدون أن فالفيردي يحتاج إلى بدء لعبه كجهاز تحكم من خلال وسط الملعب.
يرى فرانك دي بوير أن اللاعب كان مدربًا على نادي أتليتيك السابق ، وهو لا يعرف تمامًا ما يجب فعله به ، حيث اعترف دي بوير "لا أعرف ما الذي يريده فالفيردي."
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