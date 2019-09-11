ميسي من غير المرجح أن يلعب ضد فالنسيا

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

أمام برشلونة مباراة مهمة ستقام ضد فالنسيا يوم السبت ، لكن من المرجح أن تكون بدون ليونيل ميسي حيث يستمر الأرجنتيني في التدرب بمفرده على محيط الفريق.



وستكون المباراة على أرضه أمام بلنسية هي الأولى من أصل سبعة بين 14 سبتمبر و 6 أكتوبر - مباراة واحدة كل ثلاثة أيام - وكل شيء يشير إلى أن البلوجرانا بدون تعويذة للمباراة الرابعة على التوالي.

وبدون ميسي ، كافح برشلونة. لقد خسروا المباراة الافتتاحية للنادي سانتاندر 1-0 خارج أرضه أمام أتلتيك كلوب قبل تغلبه على ريال بيتيس 5-2 على أرضه ثم تعادل 2-2 على مضيفه أوساسونا.

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تعرض ميسي للإصابة في 5 أغسطس ، وهو اليوم الأول الذي عاد فيه قبل الموسم. بعد إجازته ، انسحب من الملعب في منتصف الجلسة بعد أن شعر بعدم الراحة في الجزء الخلفي من ساقه اليمنى.

تعني النكسة أنه غاب عن جولة برشلونة إلى الولايات المتحدة. وأظهرت الفحوص الطبية أنه أصيب في عضلاته الوحيدة في ربلة الساق ، وقد أعلن ذلك من قبل النادي: "لقد أظهرت الاختبارات أنه حصل على درجة أولى الإصابة في نعله.

تطوره (من الإصابة) سيحدد مدى توفره. "لقد مر ميسي الآن 37 يومًا دون أن يتمكن من اللعب. إنه أطول وقت له دون أن يلعب منذ تم كسر الرباط الجانبي الداخلي في ركبته اليسرى في 26 سبتمبر 2015 ، أثناء مباراة ضد لاس بالماس.

أبقته هذه الإصابة لمدة 51 يومًا. والأمل هو أن يكون ميسي متاحًا للظهور في العرض الأول لدوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند في متنزه سيجنال إيدونا بارك في 17 سبتمبر ، إما كبداية أو من على مقاعد البدلاء.

شارك لويس سواريز - مع عدم ارتياحه في نعله - في بعض أعمال المجموعة ، لذا يمكن لأوروجواي أن يلعب أمام فالنسيا. عاد مارك أندريه تير ستيجن وكارليس ألينا وفرينكي دي يونج بعد مشاركتهم مع فرقهم الوطنية تحت 21 عام في حالة ألينا بينما انضم كل من رونالد أراوجو وأليكس كولادو وريكي بويج وكيكي سافريو وكارليس بيريز من الفريق إلى جانب اللاعبين من يوفينيل أريناو تيناس وآنسو فاتي.