سيبذل برشلونة قصارى جهده لإعادة نيمار إلى النادي

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

فشل برشلونة في محاولاته لإعادة نيمار إلى كامب نو هذا الصيف ، لكن مدير بلاوجرانا خافيير بورداس يعتقد أن النادي لم يستبعد بعد أن يعود مهاجم باريس سان جيرمان.



خاصة بسبب النطاق الزمني المحدود ، ولكن بالنظر إلى حقيقة أن نيمار كان يائسًا جدًا للعودة ، لا يمكنك استبعاد أي شيء.

"بينما يريد القدوم ، سنفعل ما في وسعنا لإعادته ،وفي مقابلة مع "EFE" قال خافيير بورداس : "ما سيحدث سيحدث ، كل شيء يتغير باستمرار في كرة القدم ، ولكن نيمار نيمار".

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وتابع: " حالة نيمار حالة خاصة. إنه لاعب استثنائي ويريد المجيء إلى برشلونة ؛ لم يتكيف مع باريس.

وأضاف: لقد كان مخطئًا في الذهاب إلى هناك ، وحتى أنه قال ذلك: "أحد المخاوف التي انبثقت من المراحل المبكرة من موسم 2019/20 هو اللياقة البدنية ليونيل ميسي وما إذا كان سيستمر مع النادي الكاتالوني أم لا في المستقبل المنظور.

وأوضح: "أنا لا أراه في نادٍ آخر. ويضيف: "هناك عدد قليل من الناس يرتبطون ببرشلونة أكثر من ميسي ويعد ميسي هو من برشلونة [حيث انتقل كطفل وأمضى معظم حياته هناك].

وأكد: ميسي هو برشلونة الناس قلقون بشأن بند عقده ، لكن ميسي سيبقى لأنه في المنزل هنا ، إنه يشعر بذلك ؛ إنه يأتي من لا ماسيا ، ما عليك إلا أن تنظر إليه عندما تُفقد إحدى المباريات.

وأستطرد: " لقد كان كل مؤيد مسرورًا بسبب نشاط البلوجرانا في سوق الانتقالات الصيفية ، لكن بورداس يعتقد أنه من الصعب تحسين مثل هذا الفريق الموهوب ، حيث أكد "عندما تقوم بتعزيز أفضل فريق في العالم ، يكون الأمر صعبًا للغاية."