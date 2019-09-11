شكرا لقرائتكم الأهلى ضد كانو سبورت .. رئيس البعثة الحمراء يطمئن على التأمين فى غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في غينيا عدة اتصالات هاتفية بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل وصول البعثة إلى غينيا الاستوائية للاطمئنان على ترتيبات استقبال الفريق.



الأهلى ضد كانو سبورت وحرص قنديل على التواصل بشكل مستمر مع مدير الكرة الذي سبق بعثة الأهلى، للاطمئنان على جميع الترتيبات الإدارية، خاصة ما يتعلق بتأمين البعثة وحجز ملاعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل الانتقال.

واطمأن قنديل من خلال اتصالاته التى أجراها من القاهرة وإثيوبيا ــ خلال ترانزيت بعثة الأهلي ــ على كافة الترتيبات وجميع الأمور الإدارية المتعلقة بالفريق واللاعبين.





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الأهلى ضد كانو سبورت

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري قد وصلا إلى غينيا الاستوائية قبل الفريق بـ٢٤ ساعة لترتيب جميع الإجراءات الإدارية والإقامة وملاعب التدريب.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل.