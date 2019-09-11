شكرا لقرائتكم الأهلي يستفسر عن تفاصيل غرامة المليون دولار من "فيفا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطلب محمود الخطيب رئيس النادي تجهيز خطاب من أجل إرساله للاتحاد الدولي لكرة القدم للاستفسار عن حيثيات القرار والغرامة الموقعة ضد النادي كما قرر رئيس النادي تجهيز ملف كامل عن هذه القضية لتقديم استئناف لدى"فيفا" من أجل إلغاء أو تخفيف هذه الغرامة.
وطالب الخطيب، حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي تجهيز الأوراق والدفوع التى تدعم موقف الأهلي في هذه القضية التى تعود أوراقها لعام 2015 حينما كان يتولّى محمود طاهر رئيس النادي فيما كان يتولّى هيثم عرابي مسئولية منصب مدير التعاقدات بالنادي.
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