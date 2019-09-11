شكرا لقرائتكم الأهلي يستفسر عن تفاصيل غرامة المليون دولار من "فيفا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر النادي الأهلي إرسال خطاب رسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على حيثيات القرار الذى صدر مؤخراً بتغريم الأهلي ما يقرب من مليون دولار لصالح البرازيلي هندريك لاعب الفريق السابق.

كان الفيفا قد أعلن تغريم الاهلي مليون دولار بسبب فسخ عقد هندريك فجأة وهو ما جعل اللاعب يقوم بتصعيد الأزمة للفيفا.

وطلب محمود الخطيب رئيس النادي تجهيز خطاب من أجل إرساله للاتحاد الدولي لكرة القدم للاستفسار عن حيثيات القرار والغرامة الموقعة ضد النادي كما قرر رئيس النادي تجهيز ملف كامل عن هذه القضية لتقديم استئناف لدى"فيفا" من أجل إلغاء أو تخفيف هذه الغرامة.

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وطالب الخطيب، حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي تجهيز الأوراق والدفوع التى تدعم موقف الأهلي في هذه القضية التى تعود أوراقها لعام 2015 حينما كان يتولّى محمود طاهر رئيس النادي فيما كان يتولّى هيثم عرابي مسئولية منصب مدير التعاقدات بالنادي.

يذكر أن هندريك، كان قد انضم للأهلى فى عام 2015، فى صفقة انتقال يلعب فيها لصالح النادى لمدة ثلاثة مواسم، فى الوقت الذى كان معروضاً عليه الانضمام لفريق الاستقلال الإيرانى ولكن هندريك اختار الفريق الأهلى ليلعب فى صفوفه.

وشارك اللاعب البرازيلى مع الاهلى فى أربع مباريات فقط لم يسجل أى أهداف ولم يصنع أهداف واستغني عنه الاهلي بعد مرور 6 أشهر فقط من التعاقد معه ليقوم اللاعب بتقديم شكوى ضد الاهلي.