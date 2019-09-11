شكرا لقرائتكم صفحة الأهلى تحيى ذكرى ميلاد صالح سليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشرت الصفحة صورة للمايسترو، وعلقت عليها : أرسي المبادئ و رسَخ الانضباط فأصبحت مواقفه مثالا يحتذي بها حتى يومنا هذا.. تحل اليوم ذكرى ميلاد أسطورتنا صالح سليم .. لن ننساك.
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