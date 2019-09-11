شكرا لقرائتكم صفحة الأهلى تحيى ذكرى ميلاد صالح سليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غردت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى باحياء ذكرى ميلاد صالح سليم رئيس الأهلى الأسبق، والذى ولد فى مثل هذا اليوم من عام 1930.

ونشرت الصفحة صورة للمايسترو، وعلقت عليها : أرسي المبادئ و رسَخ الانضباط فأصبحت مواقفه مثالا يحتذي بها حتى يومنا هذا.. تحل اليوم ذكرى ميلاد أسطورتنا صالح سليم .. لن ننساك.

كان صالح سليم قد بدأ مشواره الكروى بصفوف الناشئين بالنادى الأهلى عام 1944 وانتقل فى نفس العام لصفوف الفريق الأول ولعب حتى عام 1963، قبل أن يترك النادى للاحتراف فى فريق جراتس بالنمسا، ثم عودته مرة أخرى للنادى الأهلى وإكمال مسيرة نجاحه حتى عام 1967 حيث قرر اعتزال لعب كرة القدم.