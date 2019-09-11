شكرا لقرائتكم وصول بعثة الأهلي إلى غينيا استعدادا لمواجهة كانو سبورت بدورى الابطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل فريق الاهلي منذ قليل إلى غينيا الأستوائية استعدادا لمواجهة فريق كانو سبورت السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغادرت بعثة الاهلي القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم ومكثت البعثة قرابة الـ120 دقيقة في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا "ترانزيت" قبل أن تبدأ رحلة ثانية إلى غينيا الإستوائية وتصل منذ قليل.

طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي يترأس البعثة التى تضم السويسري فايلر المدير الفني الجديد للأهلي ٢٥ لاعبا ضمن قائمة الفريق هم : شريف إكرامي، على لطفى و محمد الشناوي وأحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى افشة، حسين الشحات، رمضان صبحى، جونيور أجايي، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.

ومن المقررأن يلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي الذي يضم كلا من : علي معلول ووليد ازارو وجيرالدو واليو ديانج بعد مشاركته مع منتخبات بلادهم في الأجندة الدولية.