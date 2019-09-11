شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تصل المغرب "ترانزيت" فى رحلة السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الفريق الكروي، بنادي الزمالك، منذ قليل، إلى العاصمة المغربية "الدار البيضاء" وذلك في رحلة ترانزيت قبل التوجه إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بدور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل.

وأعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه خلال رحلة السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون، وجاءت القائمة البيضاء على النحو التالي:-

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي فى حراسة المرمي

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محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع

طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - يوسف أوباما - محمد عنتر - أشرف بن شرقي - كريم بامبو في خط الوسط

خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم