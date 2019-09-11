شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر استبعاد شيكابالا من رحلة السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاجأ الصربى ميلتون سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى للزمالك، الجميع باستبعاد الفهد الأسمر محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق الأبيض، من رحلة السنغال، استعدادًا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى بدور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، السبت المقبل.

استبعاد شيكابالا من رحلة الزمالك للسنغال، جاءت بسبب رغبة الخواجة الصربى فى تجهيز اللاعب على أكمل وجه لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى، المقرر له يوم 20 من الشهر الجارى.

وكشف "الخليج 365" كواليس وأسباب استبعاد الفهد الأسمر من مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، حيث عقد ميتشو جلسة مع معاونيه قبل السفر إلى السنغال، واتفقوا على عدم اصطحاب شيكابالا خوفًا من تعرضه للإجهاد بسبب طول الرحلة، والأجواء الشاقة فى السنغال، خاصة بعد المجهود الجبار الذى بذله فى نهائى كأس مصر أمام بيراميدز، لاسيما وأن المدير الفنى يعتمد على اللاعب بصفة أساسية ويعتبره أحد أهم مفاتيح لعب الفريق الأبيض.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، قررت تغريم شيكابالا والزمالك وعلى جبر وأحمد الشناوى وعمر جابر، بعد أحداث نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز الذى أقيم الأحد الماضى وانتهى بفوز الزمالك وتتويجه بطلاً للكأس.

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وجاءت الغرامات كالتالى..

تغريم الزمالك 100 ألف بعد هتافات جماهيره ضد الأهلي.

تغريم شيكابالا 50 ألف لاستثارة الجماهير.

تغريم علي جبر وأحمد الشناوي وعمر جابر 30 ألف جنيه لكل لاعب لعدم استلام الميدالية الفضية.