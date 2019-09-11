شكرا لقرائتكم انطلاق دورى سيدات كرة السلة تحت 18 سنة مطلع أكتوبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان اتحاد كرة السلة قد حدد 3 أكتوبر موعدا لانطلاق منافسات بطولة الدورى رجال
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