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انطلاق دورى سيدات كرة السلة تحت 18 سنة مطلع أكتوبر المقبل...

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد انطلاق بطولة دورى سيدات كرة السلة للموسم الجديد ، والمرتبط بالمرحلة السنية تحت 18 سنة ، فى الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر المقبل ، على مستوى الدورتين المجمعتين .

 

ووفقا لجدول البطولة فإن اليوم الاول يلتقى فيه الأهلى مع المعادى ، و الصيد مع الزهور على مستوى المجموعة الأولى ، وفى المجموعة الثانية يلتقى سبورتنج مع جزيرة الورد ، و الجزيرة مع البنك الأهلى ، وفى المجموعة الثالثة  سموحة مع الترام ، و مصر للتأمين مع الأوليمبى ، كما يلتقى هليوبوليس مع أكتوبر ، و الشمس مع الزمالك فى المجموعة الرابعة

 

كان اتحاد كرة السلة قد حدد 3 أكتوبر موعدا لانطلاق منافسات بطولة الدورى رجال

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