شكرا لقرائتكم انطلاق دورى سيدات كرة السلة تحت 18 سنة مطلع أكتوبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد انطلاق بطولة دورى سيدات كرة السلة للموسم الجديد ، والمرتبط بالمرحلة السنية تحت 18 سنة ، فى الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر المقبل ، على مستوى الدورتين المجمعتين .

ووفقا لجدول البطولة فإن اليوم الاول يلتقى فيه الأهلى مع المعادى ، و الصيد مع الزهور على مستوى المجموعة الأولى ، وفى المجموعة الثانية يلتقى سبورتنج مع جزيرة الورد ، و الجزيرة مع البنك الأهلى ، وفى المجموعة الثالثة سموحة مع الترام ، و مصر للتأمين مع الأوليمبى ، كما يلتقى هليوبوليس مع أكتوبر ، و الشمس مع الزمالك فى المجموعة الرابعة

كان اتحاد كرة السلة قد حدد 3 أكتوبر موعدا لانطلاق منافسات بطولة الدورى رجال