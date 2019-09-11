شكرا لقرائتكم إرشادات طبية لبعثة الأهلى قبل الوصول لغينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال خالد محمود إن الأمر غير مزعج طبيا؛ لأن جميع أفراد البعثة تلقوا التطعيمات الخاصة بهذه الأمراض في وقت سابق وبشكل منتظم، ولكن هذه الإرشادات الطبية للوقاية فقط .
كانت هذه تفاصيل خبر إرشادات طبية لبعثة الأهلى قبل الوصول لغينيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.