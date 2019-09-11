شكرا لقرائتكم إرشادات طبية لبعثة الأهلى قبل الوصول لغينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الطبي للأهلي بعض الإرشادات الطبية للاعبين وأفراد البعثة وتم توزيعها عليهم؛ لتفادي التعرض لأية أمراض مستوطنة في غينيا وذلك على هامش رحلة الفريق لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.

وحدد الجهاز الطبي للفريق الأهلي بقيادة خالد محمود كافة الإرشادات الطبية التي تخص البعثة منذ وصولها إلى مطار مالابو في غينيا الاستوائية وحتى يوم المغادرة لتفادي أية عدوي مرضية، خاصة أن مرض إيبولا يعد من الأمراض المنتشرة في غينيا الاستوائية.

وقال خالد محمود إن الأمر غير مزعج طبيا؛ لأن جميع أفراد البعثة تلقوا التطعيمات الخاصة بهذه الأمراض في وقت سابق وبشكل منتظم، ولكن هذه الإرشادات الطبية للوقاية فقط .