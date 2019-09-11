شكرا لقرائتكم مشاهد من مغادرة بعثة الزمالك مطار القاهرة لمواجهة بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة الفريق الكروي، بنادي الزمالك، صباح اليوم، إلى العاصمة المغربية "الدار البيضاء" وذلك في رحلة ترانزيت قبل التوجه إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بدور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل.

احمد سيد زيزو

إسماعيل يوسف

بامبو والونش

حمدي النقاز

عبد الله جمعة ومحمود علاء

فرجاني ساسي

محمد صبحي وطارق حامد ومحمد أبو جبل

محمد عبد الغنى Advertisements

محمد عنتر

محمد عواد

مصطفي محمد

ميتشو وأعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه خلال رحلة السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون، وجاءت القائمة البيضاء على النحو التالي:- محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي فى حراسة المرمي محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - يوسف أوباما - محمد عنتر - أشرف بن شرقي - كريم بامبو في خط الوسط خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم

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