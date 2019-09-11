شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف مخطط الزمالك لإسقاط الأهلي فى السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم ارتباط فريق الزمالك بمباراة هامة بعد أيام قليلة، أمام جينيراسيون فوت السنغالي، فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا وتحديدا يوم السبت المقبل، لكن تسيطر مباراة السوبر المصري أمام الأهلي على الأجواء داخل قلعة ميت عقبة.

بعثة الزمالك تتجه للسنغال



وتتجه بعثة الزمالك فى الوقت الحالي، إلى السنغال لمواجهة جينيراسيون فوت، يوم السبت المقبل، حيث غادرت البعثة القاهرة صباح اليوم، متجهها إلى المغرب للتواجد ترانزيت هناك قبل السفر إلى السنغال.

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موعد السوبر المصري بين الاهلي والزمالك



وأعلن اتحاد الكرة، إقامة مباراة السوبر المصري يوم 20 سبتمبر الجاري، بين الأهلي والزمالك، وأعلن النادي الأبيض حالة الطوارئ مبكرا قبل المباراة.

الزمالك يخطط لإسقاط الأهلي



ووضع مسئولي الزمالك مخطط خاص بهدف إسقاط النادي الأهلي فى السوبر المصري، حيث قرر المجلس الأبيض صرف كافة مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الغريم التقليدي كنوع من التحفيز لهم سواء مكافآت أو رواتب شهرية.

كما رحب مجلس الزمالك، بدخول الفريق فى معسكر مغلق طويل قبل مباراة السوبر حال طلب الصربي ميتشو المدير الفني حدوث ذلك، لتوفير كافة سبل الراحة للاعبين سعيا لتحقيق الفوز أمام الأهلي.