شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يتعاقد مع محمد شوقى غريب لمدة ثلاثة مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ونال "نجل" شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى إعجاب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج ليطلب التعاقد معه لتعزيز مركز الوسط المهاجم بالإنتاج فى الموسم الجديد.

محمد شوقى غريب وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر.

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