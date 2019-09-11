شكرا لقرائتكم شاهد لاعبات منتخبات بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة فى الأهرامات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يقام غدًا الخميس لقاءات دور الثمانية وتحديد المراكز بدءًا من غدٍ الخميس على أن تختتم البطولة السبت.
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