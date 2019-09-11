شكرا لقرائتكم شاهد لاعبات منتخبات بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة فى الأهرامات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار لاعبات المنتخبات المشاركة فى ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة التى تقام بمصر منطقة الأهرامات فى إطار اليوم الترفيهى الذى ينظمه اللجنة المنظمة .

كما تم تنظيم رحلة بالإسماعيلية لزيارة قناة السويس للمنتخبات المتواجده هناك قبل إنطلاق دور ربع النهائى ، حيث تستضيف صالة هيئة قناة السويس النهائيات من 1 إلى 8 ، فيما يقام لقاءات تحديد المراكز فى إستاد القاهرة .

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ومن المقرر أن يقام غدًا الخميس لقاءات دور الثمانية وتحديد المراكز بدءًا من غدٍ الخميس على أن تختتم البطولة السبت.