شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ :مباراة كانوا سبورت ليست سهلة كما يظن البعض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأشار الشيخ، إلى أن المباراة ليست سهلة كما يظن البعض، خاصة أن معظم الفرق الإفريقية حاليا تسعى للتأهل للأدوار التالية، ومن ثم فالجميع مطالب بالتعامل مع المباراة بمنتهى الجدية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق في لقاء العودة .
وأضاف الشيخ: «لدينا جهاز فني جديد والجميع يسعى لإثبات ذاته لحجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق وأنا -شخصيا- أبذل أقصى جهدي في التدريبات من أجل الحصول على الفرصة؛ لكي أثبت للجميع أنني استحق المشاركة بشكل أكبر من الفترة الماضية».
واختتم الشيخ: «أنا من اللاعبين المحظوظين في الأهلي في ظل ما أجده من دعم ومساندة من الجماهير، ولهذا أبذل أقصى جهدي خلال مشاركاتي في المباريات لإسعادهم» .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الشيخ :مباراة كانوا سبورت ليست سهلة كما يظن البعض... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.