شكرا لقرائتكم أشغال شاقة لمحلل أداء الأهلي فى غينيا بأوامر فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وطلب فايلر من أحمد سليمان محلل الأداء بالأهلي التركيز على لقطات محددة من مباريات فريق كانو سبورت الغيني التي شاهدها مسبقا؛ لعرضها على اللاعبين في المحاضرة مساء اليوم.
الاهلي ضد كانو سبورتويعقد فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بفندق إقامة البعثة لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني .
ويؤدي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
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