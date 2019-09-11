حسام عاشور يعود لتدريبات الأهلي فى غينيا...

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واشتكى عاشور من إلتهاب خفيف في عضلة السمانة قبل خضوعه لجلسة علاج طبيعي وتأهيل؛ ليتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة بصورة طبيعية في المران اليوم.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.
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