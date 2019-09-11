شكرا لقرائتكم حسام عاشور يعود لتدريبات الأهلي فى غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي فى التدريبات الجماعية لفريقه مساء اليوم الأربعاء في غينيا الاستوائية.

وكان عاشور قد اكتفى بأداء جلسة تدريبات تأهيلية في «الجيم» أمس الثلاثاء خلال مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى غينيا الاستوائية.

واشتكى عاشور من إلتهاب خفيف في عضلة السمانة قبل خضوعه لجلسة علاج طبيعي وتأهيل؛ ليتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة بصورة طبيعية في المران اليوم.

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ويخوض الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية الساعة الخامسة مساء اليوم على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.