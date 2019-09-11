تركي آل الشيخ ينشر قائمة بالمسيئين له على مواقع التواصل ويعلن اتخاذه إجراءات قانونية ضدهم

الموجز

أعلن المستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، عن اتخاذه لإجراءات قانونية تجاه عدد الأشخاص لإسائتهم لشخصه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال آل الشيخ، في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيس بوك"، أن هؤلاء أساءوا لشخصه وإسمه ومكانته، مؤكداً أنه سيسعى للكشف عن من خلفهم ومن يسعون لتدمير العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية بشعبيها.

وأكد أن مصر في قلبه مثل السعودية، مشدداً على أنه سيجعل كل مسيء عبرة لكي لا يقع احد مثله في نفس هذا الفخ، مشيراً إلى أنه يثق في القضاء المصري والقيادة الحكيمة التي لا تسمح بالإساءة لأحد.

واختتم آل الشيخ منشوره بقائمة تتضمن أسماء الأشخاص المسيئين له.