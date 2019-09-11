مرسيليا يفتقد خدمات توفان حتى العطلة الشتوية









اسماء السيد - سيفتقد مرسيليا الفرنسي خدمات مهاجمه فلوريان توفان حتى العطلة الشتوية التقليدية خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، وذلك بسبب اضطراره لاجراء عملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة بحسب ما أعلن النادي المتوسطي الأربعاء.

وتعرض توفان لاصابة في كاحله قبل قرابة أربعة أشهر ونصف الشهر وعاد للتمارين الجماعية مع الفريق قبل عطلة المباريات الدولية التي أقيمت مؤخرا (معظمها في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020)، وحتى أن شارك لدقائق في المباراة الأخيرة لفريقه في الدوري ضد سانت اتيان (1-صفر) لكنه "ما زال منزعجا" من الأوجاع بحسب ما أشار مرسيليا في بيانه.

وقال مرسيليا أن توفان سيستعيد "عافيته 100 بالمئة" بعد الخضوع للعملية الجراحية.

ويحتل مرسيليا المركز الثامن بعد أربع مراحل على انطلاق الموسم الجديد من الدوري لكن بفارق نقطتين فقط عن غريمه باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر.