ميتشو: حياتي مثل فيلم سينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
كشف الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك عن الفلسفة التي يعمل بها بصفة عامة وفي الزمالك بصفة خاصة، مؤكدًا إن حياته كمدرب مثل فيلم سينمائي.
وقال المدرب صاحب الـ50 عامًا من خلال تصريحات لصحيفة Sowetin الجنوب إفريقية : "أنا أعمل وفقًا لفلسفة واضحة وهي عندما تكون الأمور جيدة لا تجعل الغرور يُصيبك وعندما تكون الأمور سيئة لا تجزع ولا تجعل اليأس يعرف الطريق إليك."
وعن العمل في الزمالك قال ميتشو: "الضغط هنا متعلق بالفوز في كل المباريات، التحدي هنا كبير مثل أي نادي كبير، لكن الضغط هو الوقود الذي يُحركني."
وأكمل: "رحلتي في القارة الإفريقية مثل فيلم لا يُصدق، عملت في سبعة دول وقمت بزيارة 43 دولة وذلك لكي أقدم نفسي بنفسي."
وقاد ميتشو الزمالك للفوز بكأس مصر يوم الأحد وذلك على حساب بيراميدز في المباراة التي حسمها الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.
ويتأهب الزمالك في الوقت الحالي لخوض غمار دوري أبطال إفريقيا وذلك عندما يواجه جينراسيون سبورت السنغالي في ذهاب الدور الـ32 يوم السبت المقبل.
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