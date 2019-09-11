استعدادًا لبطل غينيا.. الأهلي يعلن موعد وصول الرباعي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

يصل الثنائي الدولي التونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو ثنائي فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى غينيا الاستوائية مساء اليوم الأربعاء.

وكانت بعثة الأهلي غادرت إلى غينيا في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء من أجل ملاقاة كانو سبورت الغيني يوم السبت المقبل في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الموقع الرسمي للأهلي، أفاد أن الثنائي الدولي سينتظمان في التدريبات الجماعية بداية من غد الخميس عقب مشاركتهما مع منتخبي تونس والمغرب في الأجندة الدولية.

وفي سياق متصل، يصل الثنائي الدولي المالي أليو ديانج والأنجولي جيرالدو دي كوستا إلى غينيا ، غدًا الخميس، من أجل اللحاق ببعثة الأهلي.

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وينضم الثنائي لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظهر غد، بعد الانتهاء من ارتباطات منتخبي أنجولا ومالي في الأجندة الدولية.

ومن المقرر أن يتوجه سمير عدلي المدير الإداري للفريق من فندق الإقامة إلى مطار غينيا الاستوائية ظهر غدًا الخميس لاستقبال الثنائي وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهما .

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية في الخامسة من مساء اليوم على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

جدير بالذكر أن الأهلي صعد إلى دور الـ32 عقب تخطيه فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي بعد الفوز عليه في المباراتين بنتيجة (13-0).