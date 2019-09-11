صدمة لبرشلونة.. غياب ميسي قد يدوم للقاء فالنسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد لا يتمكن من اللحاق بمواجهة فريقه، برشلونة، ضد فالنسيا التي ستقام يوم السبت القادم، في الدوري الإسباني.

صحيفة سبورت الكتالونية، أكدت في تقرير لها صباح اليوم، الأربعاء، أن ميسي يبدو غير جاهزًا للقاء المقبل لبرشلونة، خاصة أنه لم يخض الحصة التدريبيبة أمس الثلاثاء.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن الإصابة التي يعاني منها ميسي منذ يوم 5 أغسطس الماضي ما زالت مستمرة، وهو ما يدفع الجهاز الفني للفريق بعدم المجازفة به في لقاء فالنسيا.

وكانت تقارير إسبانية سابقة قد أكدت أن ميسي سيكون بإمكانه العودة للتواجد في المباريات بمجرد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، قبل أن يتغير الموقف في الساعات الماضية.

الجدير بالذكر، أن سبورت ذكرت في تقريرها أن لويس سواريز قد لا يتواجد أيضًا في مواجهة فالنسيا بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ عدة أيام.