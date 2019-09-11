سياسة التجديد مستمرة.. ليفربول يريد التجديد للرباعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة ليفربول ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاحتفاظ بالقوام الأساسي من خلال مواصلة سياسة التجديد للنجوم.

صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، قالت إن مسئولي ليفربول لديهم عمل شاق لتجديد عقود رباعي الفريق فيرجيل فان دايك وجيمس ميلنر وجينجي فينالدوم وجويل ماتيب.

فان دايك الحاصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا مؤخرًا كان قد انضم إلى ليفربول في يناير 2018 قادمًا من ساوثهامبتون في صفقة تاريخية للريدز حيث قدرت الصفقة بـ75 مليون جنيه إسترليني.

ويمتلك فان دايك (28 عامًا) عقدّا مع ليفربول حتى صيف 2023 إلا أن إدارة الريدز تريد تحسين عقد الدولي الهولندي في ظل المستوى الذي يقدمه رفقة النادي المتوج ببطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مؤخرًا.

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في المقابل، يمتلك الكاميروني جويل ماتيب عقدًا مع ليفربول ينتهي في الصيف المقبل إلا أن إدارة النادي الإنجليزي تريد تمديد عقد اللاعب خاصة أنه يمتلك شرطًا في عقده الحالي بأحقية ناديه في التمديد لموسم إضافي بشرط اتفاق الطرفين.

اللاعب الثالث في الفريق وهو جيجي فينالدوم يمتلك عقدًا مع ليفربول حتى صيف 2021 إلا أن لاعب نيوكاسل أصبح أحد أهم أعمدة الفريق منذ انضمامه في صيف 2016.

وسيكون المخضرم جيمس ميلنر صاحب الـ33 عامًا ضمن قائمة التجديد مع الفريق حيث سينتهي عقده في الصيف المقبل بعدما انضم من مانشستر سيتي في 2015 في صفقة انتقال حر.

جدير بالذكر أن إدارة ليفربول اتجهت في الفترة الأخيرة إلى سياسة التجديد للأعمدة الأساسية في الفريق حيث كان من بين أبرزهم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وديفوك أوريجي وروبرتسون وتشامبرلين.