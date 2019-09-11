مدرب ليفربول يكشف تفاصيل جديدة حول عودة أليسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف جون أتربيرج مدرب فريق الحراس بفريق ليفربول، أنه لا يستطيع أن يُحدد موعد عودة البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الريدز.

وكان أليسون تعرض للإصابة في مباراة نورويتش سيتي مع ليفربول بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي حيث انتهى اللقاء وقتها بفوز "الريدز" بنتيجة (4-1).

وأضاف مدرب الحراس بليفربول في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن أليسون أحرز تقدمًا حول عودته للتدريبات من جديد.

وتابع :"لا نريد أن نتعجل حول عودة أليسون، هو الآن يخوض تدريبات تأهيلية لرفع معدلات اللياقة البدنية".

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وشهدت الفترة الماضية اعتماد المدير الفني الألماني يورجن كلوب على الحارس الأسباني أدريان والذي شارك في آخر ثلاث مباريات بالدوري كما تواجد في مباراة نورويتش سيتي بعدما لعب بديلاً لأليسون.

وقاد الحارس الإسباني أدريان فريقه ليفربول للفوز ببطولة السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي حيث انتهت المباراة بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء في وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة (2-2).

وكان أدريان انتقل إلى ليفربول في الصيف الحالي قادمًا من فريق ويستهام في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع "المطارق".

جدير بالذكر أن ليفربول - متصدر الدوري الإنجليزي- سيواجه نيوكاسل يوم السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة من منافسات المسابقة.