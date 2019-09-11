تقرير.. الانطلاقة من غينيا.. ماذا يحقق فايلر في البدايات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يبدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق النادي الأهلي، مشواره مع الفريق الأحمر بمهمة قارية عندما يخرج لملاقاة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

المباراة ستكون مسلطة عليها الأضواء والأسباب كثيرة نظرًا لانتظار الجميع بداية السويسري مع الأهلي كما يبحث الفريق الأحمر عن استعادة اللقب الغائب منذ الفوز بها في نسخة 2013 بالإضافة إلى

تصحيح المسار بعد خروج الفريق من بطولة كأس مصر والذي توّج بها مؤخرًا فريقه الزمالك على حساب بيراميدز.

ورغم كثرة الأسباب حول أهمية مباراة السبت إلا أن في التقرير التالي سنسلط الضوء على بدايات السويسري خلال مشواره التدريبي والذي انطلق في عام 2009.

- تعادل سلبي

بدأ فايلر مشواره التدريبي مع فريق شافهاوزن السويسري الذي حقق معه في البداية تعادلاً سلبيًا أمام فريق فينترتور في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الأول من مسابقة الدوري في نسخة (2009 - 2010).

- فوز أول

وفي موسم (2010 - 2011) قاد المدير الفني السويسري فريق آراو الذي تمكن معه في البداية أن يحقق انتصارًا ثمينًا على حساب فريق لوزان بهدفين مقابل هدف في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ23.

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- فوز جديد

خاض فايلر تجربة خارجية أولى وتحديدًا عندما قاد فريق نورنبرج الألماني في موسم (2014 -2015)، لتكون بداية السويسري من الأسبوع الرابع عشر.

نورنبرج وقتها كان يشارك في دوري الدرجة الثانية إلا أن السويسري قاده للصعود للدوري الألماني فكانت البداية من خلال الفوز على انجولستادت بنتيجة (2-1).

- مهمة قارية

عاد فايلر ليخوض تجربة جديدة خارج سويسرا وهذه المرة عندما قاد العملاق البلجيكي فريق أندرلخت في موسم (2016 - 2017).

بداية فايلر مع أندرلخت كانت من خلال الدور الثالث بمسابقة دوري أبطال أوروبا عندما خرج لمواجهة روستوف الروسي.

مباراة الذهاب والتي أقيمت في روسيا انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) قبل أن يخسر فايلر مع أندرلخت لقاء الإياب والذي أقيم في بلجيكا بهدفين دون رد.

- سقوط أول

في المهمة الأخيرة لفايلر قبل مجيئه للأهلي تلقى السويسري خسارة أولى في بداية مشواره مع فريق لوزيرن على يد نوشاتل زاماكس بهدفين دون رد ضمن الأسبوع الأول من مسابقة الدوري، لتكون هذه الخسارة هيّ الأولي في بدايات المدرب السويسري خلال مشواره التدريبي حتى الآن.

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