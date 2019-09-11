بالصور.. سهل حشيش جاهزة لاستضافة بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو

تجري الاستعدادات على قدم وساق في منطقة سهل حشيش بالغردقة لاستضافة بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو المقرر إقامتها خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ أكتوبر المقبل و التي ينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.
حيث تقام منافسات البطولة على شاطئ لابيازا La Piazza بمنطقة سهل حشيش و الذييتمتع باطلالته المييزة على أحد أجمل شواطئ محافظة البحر الأحمر و مناظره الخلابة التي تتلائم مع طبيعة البطولة الشاطئية التي تتميز بالطابع الاستعراضي المبهر. و تشهد البطولة منافسات البومسا بأنواعها و منافسات تكسير الخشب. و تحظى البطولة في نسختها الثالثة بإهتمام كبير من الاتحاد العالمي للعبة الذي بدأ في زيادة الاهتمام بالبومسا و تنظيم بطولات عالمية لها استعدادا لتسجيلها في البرنامج الأولمبي. و قد أعلن الاتحاد العالمي عن فتح باب التسجيل للبطولة على أن يستمر حتى يوم ٢٧ سبتمبر. و يرأس اللجنة المنظمة للبطولة الأستاذة عزة الفولي، نائب رئيس الاتحاد العربي و مديرة الرخص الدولية بالاتحاد العالمي. فيما يتولى الدكتور وسام الغامري مهمة المدير التنفيذي للبطولة.
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