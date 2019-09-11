عضو نادي الإتحاد السعودي: ندعم ابطال مصر قبل طوكيو 2020

قال يوسف عبداللطيف باناجه، عضو هيئة الشرف بنادي إتحاد جدة السعودي، أن علاقات الرياضة المصرية السعودية ستشهد تطورا غير مسبوق خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس مجلس إدارة فيزيو كير للخدمات الطبية، أن تكريم أبطال وبطلات دورة الألعاب الافريقيه الأخيرة في مركز فيزيك للتأهيل الرياضي والعلاج الطبيعي، هي

خطوة جديدة في سلسلة غير منتهية لدعم الرياضة المصرية.

واضاف باناجه في تصريحات صحفية، أن الرياضة المصرية والسعودية دائما ما شهدت تعاون مثمر وبناء بين الدولتين العربيتين، وكان له العديد من النجاحات الكبيرة والاستثمارات التي جني من

ورائها الكثير، لنهضة الرياضة. وأكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، تحتم أن تكون الشقيقتين مصر والسعودية في الواجهه ليبنوا سويا المستقبل، كما تحتم أيضا الرؤية السياسية والتاريخية ذلك.

وأختتم العضو الشرفي لنادي الاتحاد السعودي، أن الفترة المقبلة ستحمل الكثير لدعم الرياضيين المصريين ليس فقط كرة القدم إنما كافة الألعاب، وايضا دعم اللجنة الأولمبية والبارالمبية قبل انطلاق اولمبياد طوكيو ٢٠ ٢٠.