نائب برشلونة: أغلقنا صفحة نيمار في الوقت الحالي

أكد جوردي كاردونير نائب رئيس برشلونة، أن النادي أغلق ملف البرازيلي نيمار في الوقت الحالي بعد فشل التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، مشيرًا إلى أن محاولات استعادته في المستقبل لم تنته بعد.

قال جوردي كاردونير نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني،

إلى أن النادي أغلق ملف نيمار دي سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في الوقت الحالي، بعد فشل صفقة ضمه، خلال الانتقالات الصيفية الماضية.وأضاف كاردونير في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نيمار كان سعيدًا معنا هنا في برشلونة، أغلب اللاعبين، فشل ضمه كان جزءًا من الماضي، قد نرى أشياءًا أخرى في المستقبل، لكنه ملف أنتهى في الوقت الحالي".وكان نادي برشلونة يحاول ضم نيمار خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وقدم أكثر من عرض في محاولة للتعاقد مع النجم البرازيلي، لكن رفضت إدارة باريس سان جيرمان التفريط فيه.