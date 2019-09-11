شاهد.. الأهلي يحيى ذكرى ميلاد صالح سليم

حرص النادي الأهلي على احياء ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم، لاعب ورئيس الأهلى الراحل، الذى ولد فى 11 سبتمبر من عام 1930.

ونشر الحساب الشخصي للنادي الأهلي عبر "تويتر" صورة

معلقًا عليها قائلًا:" نحيي روح أسطوتنا صالح سليم في اليوم الذي ولد فيه.

و بدأ مشواره الكروى بصفوف الناشئين بالنادى الأهلى عام 1944

وانتقل فى نفس العام لصفوف الفريق الأول ولعب حتى عام 1963، قبل أن يترك النادى للاحتراف فى فريق جراتس بالنمسا، ثم عودته مرة أخرى للنادى الأهلى وإكمال مسيرة نجاحه حتى عام 1967 حيث قرر اعتزال لعب كرة القدم.